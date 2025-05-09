Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası, bu yıl "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. Bu kapsamda İnegöl'de de farkındalık etkinlikleri başladı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili broşürler dağıtıldı. Trafik ekipleri, vatandaşlara kurallara uymanın hayat kurtardığına dair bilgilendirmelerde bulundu.



ÖĞRENCİLER DE KATILDI

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin nezaretinde uygulamaya pankartlarla gelen İshakpaşa İlkokulu öğrencileri de sürücüleri bilgilendirdi.

Etkinliğin amacı; trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçmek, sürücü ve yayalarda trafik bilincini artırmak olarak açıklandı. Yetkililer, hafta boyunca bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.