Son dönemde çoban ücretlerinin aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişmesi, üreticileri farklı arayışlara yöneltti. Çalıştıracak çoban bulmakta zorlanan üreticiler, Afganistan’dan gelen çobanları asgari ücretle istihdam etmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında Erzincan’a getirilen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak işe başladı.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

“ALTIN DEĞERİNDE ÇOBAN”

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığa olan ilgi son yıllar azaldı. Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılansa da çobanlık yine talep görmedi. çoban bulamamaktan yakınan üreticiler, çobanın artık değerinde olduğunu ifade etti.