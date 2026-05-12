Bu kapsamda Samsun’da salep, göl soğanı, kum zambağı, Samsun lohusaotu, telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alaca sansar gibi çok sayıda koruma altındaki tür bulunuyor.

Biyolojik çeşitliliğin devamı için korunan bu türlere zarar veren kişilere, Çevre Kanunu kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yüksek idari para cezaları uygulanabiliyor.

Salep, göl soğanı ve kum zambağı gibi nesli tehlike altında olan bitkilerin doğadan izinsiz toplanması yasak kapsamında değerlendiriliyor. Bu türlerin kaçak şekilde toplanması halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilgili bendi doğrultusunda işlem yapılıyor. Kanunda belirtilen biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, sulak alanlara ilişkin koruma ve kullanım esaslarına aykırı hareket edilmesi ya da yasaklara uyulmaması durumunda 2026 yılı için 699 bin 245 TL’ye kadar ceza uygulanabiliyor.

Yaban hayvanlarına zarar verilmesi halinde ise cezalar 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belirleniyor. Merkez Av Komisyonu kararına göre 2026-2027 av döneminde su samuru için 130 bin TL, Anadolu dağ turnası için 95 bin TL, porsuk için ise 5 bin TL tazminat bedeli uygulanıyor.

Ayrıca "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi" kapsamında Samsun'da 147 damarlı bitki, 1 memeli hayvan ve 6 balık türü olmak üzere toplam 154 endemik tür bulunuyor. Proje kapsamında Samsun il sınırlarında bin 784 damarlı bitki (147'si endemik), 51 memeli hayvan (1'i endemik), 365 kuş türü, 29 balık türü (6'sı endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

Hacıosman Ormanı gibi endemik türlerin sıklıkla yaşadığı birçok yer de Bölge Müdürlüğü tarafından ‘korunan alan' olarak muhafaza ediliyor ve sadece bilim insanlarının girişine izin veriliyor.

Öte yandan il genelinde 15 adet korunan alan bulunuyor. Hacıosman Ormanı, Çalkaya Takım Şelaleleri, Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Sulak Alanı, Ladik Gölü Sulak Alanı, Yeşilırmak Sulak Alanı, Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Gelemen Sülün Üretme Merkezi, Terme Sülün Üretme Merkezi ve Kunduz Geyik Üretme Merkezi olmak üzere il sınırları içerisinde 68 bin 816,53 hektar alan korunuyor.