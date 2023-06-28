Türk oyuncu Burcu Özberk'in boyu yaklaşık 1.60 metredir. Ancak bu tür bilgiler genellikle resmi olmayan kaynaklardan alındığından, her zaman tamamen doğru veya güncel olmayabilir. En doğru ve güncel bilgiyi almak için genellikle kişinin kendi sosyal medya hesaplarını veya resmi web sitesini kontrol etmek en iyisidir.

Burcu Özberk kimdir?

Burcu Özberk, Türkiye'de tanınmış bir televizyon ve film oyuncusudur. 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Burcu Özberk, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2013 yılında "Küçük Kadınlar" adlı dizi ile adım attı. Ancak asıl çıkışını, "Şeref Meselesi" adlı dizide canlandırdığı "Ayşegül" karakteri ile yaptı.

Özberk, ayrıca "Güneşin Kızları" ve "Afili Aşk" gibi popüler dizilerde de başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra, seslendirme sanatçılığı da yapan Burcu Özberk, birçok animasyon karakterine sesiyle hayat vermiştir. Başarılı oyuncu, aynı zamanda bir müzikal sanatçısıdır ve "Sahiden" isimli bir single albümü bulunmaktadır. Yetenekli ve çok yönlü bir sanatçı olan Özberk, Türk televizyon ve sinemasının en tanınmış isimlerinden biridir.