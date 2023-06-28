Ceyda Kasabalı Kimdir?

1987'de İstanbul'da doğan Ceyda Kasabalı, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ndeki eğitiminin ardından, 2011 yılında Babam Sağolsun dizisiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuğu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kasabalı, Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi popüler dizilerde de rol aldı.

Ceyda Kasabalı, kariyerine sinema dünyasında da devam etmiştir. Biz Size Döneriz, Organik Aşk Hikayeleri, Damat Takımı ve Fazla Şaapma isimli sinema filmlerinde yer alarak yeteneğini farklı platformlarda göstermiştir. 2016 yılında oyuncu Fırat Albayram ile hayatını birleştiren Kasabalı, aynı yılın Eylül ayında eşi ile birlikte "Noluyo Ya¿" adlı YouTube kanalını kurdu ve burada çeşitli videolar yayımlamaya başladı. Bu kanalda, hayranlarına daha kişisel bir yanını gösterme ve onlarla daha direkt bir iletişim kurma fırsatı buldu.

Ceyda Kasabalı Boyu?

Ceyda Kasabalı, Oğlak burcu olup 1.68 metre boyunda ve 54 kilogram ağırlığındadır. Türk sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir isim olan Kasabalı, oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla dikkat çekmektedir. Kendine özgü tarzı ve enerjik kişiliğiyle seyircinin beğenisini kazanan Kasabalı, aynı zamanda fiziksel özellikleri ve fit görünümü ile de öne çıkmaktadır. Bu özellikleri, onun hem ekranlarda hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturmasını sağlamıştır.