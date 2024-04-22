Burhaniye ilçesinde, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İsmail Aktaş vefat etti. Aktaş’ın ani ölümü, çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Burhaniye Belediyesinde bir süre Zabıta Müdürlüğü de yapan 59 yaşındaki İsmail Aktaş, sabah mesaiye gelmeyince evine giden arkadaşları Aktaş’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 2 çocuk babası Aktaş’ın cenazesinin, yarın Kocacamide kılınacak ikindi namazından sonra Geriş mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Aktaş’ın ani ölümü çalışma arkadaşlarını ve dostlarını üzüntüye boğdu.