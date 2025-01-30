Yol yenileme çalışmaları, ilçe genelinde merkez mahalleler olmak üzere belirlenen program çerçevesinde öncelikli olarak Öğretmenler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Hacıahmet Mahallesi Kavakdibi Caddesi’nde yürütülecek. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin ile birlikte bölgede yürütülen yol söküm çalışmalarını yerinde inceleyerek planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçedeki yolların daha modern ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizde yolları daha modern ve konforlu hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak her anlamda önceliğimiz. Yol yenileme çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürecek, Burhaniye’mizin her noktasında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz” dedi. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşımı iyileştirme hedefi doğrultusunda yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: iha