Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde, çalışan, hasta ve hasta yakınlarına temizlik hizmetinin sunumunda memnuniyetin artması, kontrol ve denetimlerinin dijital ortamda yapılması ve daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla karekod uygulamasına başlandı. Yoğun şekilde kullanılan tuvaletlere konan afişlerde bulunan karekod okutularak tuvalette görülen aksaklıklar hastane personeline anında iletiliyor.

Burhaniye Devlet Hastanesinde Hastane Müdürü İbrahim Karaca ve Müdür Yardımcısı Aykut Sarıkaya el ele vererek önemli bir projeye imza attı. Yoğun şekilde kullanılan tuvaletlere konan afişlerde bulunan karekod okutularak tuvalette görülen aksaklıklar hastane personeline anında iletiliyor. En kısa süre içerisinde bildirilen noktaya giden hastane personeli, olumsuzluğu en hızla şekilde ortadan kaldırıyor. Hastane Müdürü İbrahim Karaca ile Müdür Yardımcısı Aykut Sarıkaya tarafından hazırlanan proje için kurum bütçesine herhangi bir ek maliyet oluşmamakla birlikte onlarca çalışan, hasta ve hasta yakınının kullanmış olduğu umumi alanlarda maksimum hijyen ve memnuniyet amaçlanıyor. Projenin yararlı olduğunu anlatan Hastane Müdürü İbrahim Karaca, “Bu projeyi Aykut beyle birlikte hazırladık. Projeyle birlikte aksaklıklar azalmaya başladı. İnşallah, aksaklıklar sıfıra inene kadar projemiz devam edecek” dedi. Müdür Yardımcısı Aykut Sarıkaya da, “Teknolojiyi kullanarak hazırladığımız proje ile memnuniyeti artırmayı amaçladık. Vatandaşlarımızla beraber daha hijyenik bir hastane için çalışıyoruz” dedi.