Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kentin gelişimi ve turizm alanında ki değişimi için yaptığı çalışmalarla gerek sahillerin ve gerekse yeşil alan ve sosyal donatılarla kente olan ilginin artmasını sağladı. 5 yılda Burhaniye’ye tatile gelen ziyaretçilerde gözle görülür artış yaşandı.

5 yıl önce Belediye Başkanlığına seçilerek Burhaniye’ye her alanda hizmet etmeye başlayan Ali Kemal Deveciler, hem Burhaniye’yi Türkiye’de daha çok tanınır hale getirdi, hem de Burhaniyelilere sosyal Belediyeciliğin tüm imkânlarını sundu. Özellikle ilçenin gelişimi için turizmi canlandırmaya yönelik çalışmalar yapan Başkan Deveciler, sahilleri cazibe merkezi haline getirerek, ilçenin gelişiminin önünü açtı.

Sahil düzenlemelerinde Balıkesir’de rekor sayılacak yeşil alan çalışması yapan Deveciler öncülüğündeki Burhaniye Belediyesi, sadece Pelitköy sahilinde Bağlarburnu ve Gadana mevkilerine 60 bin m2 yeniden düzenleme alanı kazandırarak tatilcilerin tercihini Burhaniye’ye çekti. Zeytin ağaçlarının altında doğal sahil (beach) olanağını vatandaşlara sunan Deveciler, bu çalışmalarla binlerce turisti ilçede ağırlıyor.

Sahilleri sadece denize girmek için değil piknik, mesire ve donatı alanlarıyla da zenginleştiren Başkan Deveciler, Öğretmenler mahallesinde yaptığı sahil yolunu da Burhaniyelilerin hizmetine açtı. Yıllarca sahilin kapalı kalması ve tek taraflı trafiğin verdiği sıkıntıya kökten çözüm getiren Başkan Deveciler, bin 500 metre uzunluğunda Öğretmenler sahil bandını parke taşlarla 2 şeritli yola çevirip ayrıca bir şeritte de otopark alanları oluşturdu.

İlçenin sahillerini yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatan çalışmalara da imza atan Başkan Deveciler, Özgürlük ve Demokrasi Parkları başta olmak üzere Burhaniye genelinde kısa zamanda 200 bin m2 yeşil alan oluşturarak, Türkiye’de kişi başına en fazla yeşil alan düşen kentler sıralamasında ilk sıralara getirerek bir rekora da imza attı.