Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edilirken, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Mustafa Serin için de mezarı başında dualar okundu, kabrine karanfiller konuldu.

15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin için Börülceköy Mezarlığı’nda yapılan törene Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkan vekili Tarık Erdil, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, daire müdürleri ve Müftü Mustafa Ali Işık katıldı. Törende, Müftü Mustafa Ali Işık dua okudu, şehidin kabrine karanfiller bırakıldı. Şehit mezarına karanfil bırakan mezarlık görevlisi Cemalettin Özdemir, “Biz zaten günlük olarak mezarlıklarımıza özen gösteriyoruz. Günlük bakımlarını yapıyoruz. Ama, bizim için şehitlerin ayrı bir yeri var. Günlük bakımlarını her gün düzenli olarak yapıyoruz ve temizliyoruz. Şehitlerimize biraz daha özen gösteriyoruz. Bizim için onların yeri bambaşka” diye konuştu.