Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı. Bursa’dan gelen ibadethane temizlik aracı, ilk temizliği Burhaniye Ören Camiinde yaptı.

Burhaniye’de Müftülüğün başlattığı Sabah Namazı Buluşmaları devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı. İbadethane temizlik aracı, hizmete başladı. Ören Camiinde başlatılan çalışmanın ilçedeki 45 camiyi kapsadığı kaydedildi. İşlerinin cami temizliği olduğunu anlatan firma temsilcisi Ahmet Sağdıç, “Biz Bursa’dan geliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile bütün camileri temizleyeceğiz. Bunun için çalışmalarımıza başladık” dedi.