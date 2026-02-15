Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenen Kariyer Günleri 9, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Merit Royal Premium Hotel Yiyecek-İçecek Müdürü Yiğit Avcı ve Yiyecek-İçecek Müdür Yardımcısı Egemen Özkarslıoğlu öğrencilerle bir araya geldi.

Kariyer gününde, konuklar, kariyer yolculuklarını, yiyecek-içecek departmanının işleyişini, yönetim süreçlerini ve uluslararası zincir otellerdeki fırsatları öğrencilerle paylaştı. Program sonunda öğrencilerin özgeçmişleri alınarak ön görüşmeler gerçekleştirildi. Soru-cevap bölümünde ise sektör, çalışma koşulları ve kariyer planlamasına dair merak edilen pek çok konu ele alındı. Kapanış konuşmasını yapan dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, 'Kariyer Günleri etkinliklerimizi, öğrencilerimizin mesleki yolculuklarında güçlü ve bilinçli adımlar atmalarını destekleyen çok kıymetli buluşmalar olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Kariyer Günleri 9 kapsamında fakültemizde bizlerle bir araya gelerek bilgi, birikim ve tecrübelerini içtenlikle paylaşan Merit Royal Premium Hotel Yiyecek-İçecek Müdürü Sayın Yiğit Avcı'ya ve Yiyecek-İçecek Müdür Yardımcısı Sayın Egemen Özkarslıoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurabilmesi, kariyer planlamalarını daha sağlam temellere oturtabilmesi ve geleceğe daha güvenle bakabilmesi bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğümüze ve katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyor; öğrencilerimizin başarılarla dolu bir meslek hayatına adım atmalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle buluşturmaya ve kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.