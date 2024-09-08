Burhaniye’nin 8 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burhaniye’nin kurtuluşunun yıldönümü kutlama programı Sabah saatlerinde Kuva-yi Milliye Anıtında yapılan törende gerçekleştirildi. Tören çerçevesinde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya tarafından Kuva-yi Milliye anıtına çelenk bırakıldı.

Kuva-yi Milliye Anıtına çelenk bırakılmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene ayrıca Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Tamer Midilli, Gaziler ve diğer ilçe protokol üyeleri katıldı.

Düzenlenen çelenk töreni sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda Resmi geçit törenlerine geçildi. Burhaniye Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna günün anlam ve önemine yönelik törene katılanlara yaptığı konuşmada “Yiğit ordunun neferleri olarak her karışı milli mücadele kokan, şehit kanları ile sulanan bu topraklarda, Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bu büyük mirası Ali Çetinkaya komutasında kurtuluş destanı yazan atalarımızdan devraldık. Vatanı canından aziz bilen kahramanlarımızın Samsun’da yaktığı özgürlük ateşinin Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta ve tüm Anadolu’da tutuştuğu “Ölürsem şehit, kalırsam Gazi” diyenlerin süngüsünün üzerine bedenlerini atanlardan devraldık.” dedi.

Alanı dolduran Burhaniyeliler düzenlenen Bisiklet geçiş töreni, Şiir, halk oyunları, bando ve spor gösterilerinin yapıldığı kutlama törenlerini izledi. Program sivil ve resmi araçlarının geçiş ve protokolün selamlamasının ile son buldu.

Kutlamalar, Burhaniye Belediyesinin akşam Cumhuriyet Meydanında düzenleyeceği Uluslararası Dans Gösterileri ve MOD10 Konseri ile 102. yıl heyecanını alanlarda yaşatacak.