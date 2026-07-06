UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün, Folarin Balogun’a verilen kırmızı kart sonrası uygulanan bir maçlık otomatik cezanın bir yıl süreyle askıya alınması kararı kırmızı çizgiyi aştı. Futbol, diğer tüm sporlar gibi adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Bu durumda ise durum farklıdır. Kırmızı kart sonrası en az bir maçlık otomatik ceza, keyfi bir seçenek değildir ve yetkili bir organın kararına gerek duymaz. Bu, yönetmeliklere yerleştirilmiş bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz, hele ki turnuvanın ortasında, aynı durumda olan ve cezalarını düzenli olarak çeken birçok oyuncunun bulunduğu bir dönemde hiç olamaz.

Kuralların kesinliği koruyucuları tarafından artık garanti edilmediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir yarışmanın güvenilirliği zedelenir. Aynı şekilde, bu tür bir karar, devam eden turnuvada emsal teşkil eder ve benzer durumlar artık eşit muamele gerektirecek, bu da yarışmaya zarar verecektir.

Futbol, güzel bir oyun olması ve her yerde aynı kurallarla oynanması nedeniyle dünyanın en sevilen sporudur. Bir turnuva asla tek başına bağımsız bir olay değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve haksız bir karara duyduğumuz şaşkınlığı dile getiriyoruz" ifadelerine yer verildi.