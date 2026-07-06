Olay, Osmaniye Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki Onur Y., masa üzerinde bulunan sıcak çay dolu çaydanlığa dokundu. Bu sırada devrilen çaydanlıktaki kaynar çay, küçük çocuğun üzerine döküldü.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Onur Y., tedavisinin devamı için yanık ünitesine yatırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, küçük bebeğin sağlık durumunun hastanede yakından takip edildiği öğrenildi.