Yaklaşık 500 kişiye aşure ikram edilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dualar gerçekleştirildi.

Programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, vatandaşlar aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Geleneksel Aşure Programı Organizasyon Komitesi adına konuşan Murat Şimşek, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu söyledi. Aşure geleneğinin yüzyıllardır birlik ve beraberliğin simgesi olarak yaşatıldığını ifade eden Şimşek, toplumun ortak değerler etrafında kenetlenmesinin önemine dikkat çekti.

Şimşek, "Aşure, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz bir lezzet gibi, farklı düşünce ve kültürlere sahip insanların da sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde bir arada yaşayabileceğinin en güzel örneğidir. Birliğimizi ve kardeşliğimizi koruduğumuz sürece geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Programa katkı sağlayan herkese teşekkür eden Murat Şimşek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek gelenek ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Şimşek, Allah'ın izniyle geleneksel aşure programını her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.