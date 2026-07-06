Temmuz 2026 itibarıyla yeni görevine başlayan İpek, İnegöl'deki sosyal güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Daha önce Zonguldak Karaelmas Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü olarak görev yapan Orhan İpek, meslek hayatı boyunca Şanlıurfa, Muğla ve Zonguldak başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Evli ve bir çocuk babası olan Orhan İpek'in, sahip olduğu tecrübe ile İnegöl'de sosyal güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İnegöl'deki yeni görevine başlayan Orhan İpek'e çalışma hayatında başarılar diliyoruz.