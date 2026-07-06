

Yarışma, özgün formatıyla 38 yıldır geleneksel çizgisini korurken farklı kültürlerin folklorik mirasını uluslararası boyutta görünür kılıyor. Yarışmada bu yıl; Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay, Yunanistan ve İran’dan 700’e yakın dansçı Altın Karagöz için sahne alacak. Ayrıca 23 yerli halk oyunları topluluğu da özel gösterileriyle organizasyonda yer alacak. Dansçılar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra şehrin farklı noktalarında kültürel birikimlerini Bursalıların beğenisine sunacak. Bursa, 7-12 Temmuz tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen dansçıların enerjisiyle uluslararası bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Dünyanin Renkleri Bursa’yı Saracak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dostluk, barış ve kardeşlik mesajları vererek dünyanın farklı kültürleri aynı sahnede buluşturmayı amaçlayan, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın açılışı 7 Temmuz akşamı, geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayacak. Tüm dansçıların katılımıyla Atatürk Caddesi’ndeki Heykel Meydanı’ndan başlayacak yürüyüş Kültürpark’a kadar devam edecek. Kortej yürüyüşünün ardından, ekipler 7 Temmuz akşamı saat 21.00’da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda açılış gösterileri için sahneye çıkacak.

Dünya Kültürleri, Şehrin Dört Bir Yanında

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 12 Temmuz’a kadar sürecek yarışmanın yanı sıra yabancı ülke dansçıları ve yerli halk oyunları ekipleri, 8, 9, 10 Temmuz tarihlerinde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapacakları gösterilerle, Altın Karagöz’ün renklerini ve ülkelerinin kültürlerini şehre yayacak.

Yarışmanın finali ise 12 Temmuz akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Yarışma, yedi kişiden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride Türkiye adına Nillgün Bilsel Demireller, KKTC adına Özlem Kadirağa, Rusya adına Pavel Zinkov, Macaristan’dan Mr. Joseph Szigetvri, Çekya’dan Mrs. Marketa Vasulkova, Güney Kore’den Dr. Prof. Kang Sunok, Bulgaristan’dan Aneliya Ivanova Nikolova yer alacak.

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması; geleneksel kostümler, halk dansları repertuvarı ve kültürel zenginliklerin sergilendiği, her yaştan izleyici için renkli ve unutulmaz anlar sunan bir kültür şöleni olacak. 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması programı ve ayrıntılı bilgiler için BKSTV’nin resmi internet sitesi bkstv.org.tr ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Kaynak: BÜLTEN