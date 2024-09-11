Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Internatıonal Balıkesir Applıed Scıences Congress-İbas-con) için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yaklaşık 25 farklı üniversiteden yerli ve yabancı yüze yakın akademisyenin katılması beklenen kongrede çok sayıda bildiri sunulacak. İki gün sürecek olan kongrede sosyal bilimlerden güzel sanatlara, edebiyattan iletişime, felsefeden sağlık bilimlerine yaklaşık elli ana başlıkta bildiriler sunulacak. Kongreye katılacak olan misafirler Fakülteye bağlı BUBYO Otelde konaklayacak. Bildirim sunumları Türkçe ve İngilizce olarak yapılabilecek. İlk günkü açılış programına kongre onursal başkanları Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun da katılması bekleniyor. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın açılış konuşması yapacağı programda ayrıca Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Erdoğan Koç da; “SSCI Endeksli Dergilerde Yayın Nasıl Yapılır” konusunda bir seminer verecek. Çok yoğun sunumların olacağı kongrede aynı günün akşamında gala yemeği de düzenlenecek. Kongrenin cumartesi günkü oturumlarında ise gelen misafirlerin sunumları ile devam edecek. 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek kongreye katılan misafirlere Fakülte tarafından programlara katıldıkları için teşekkür plaketleri, katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler de verilecek. Program misafirler için düzenlenecek gezi programı ile sona erecek.