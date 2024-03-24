Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gezi ve Fotoğrafçılık Kulübü koordinatörlüğünde Çanakkale gezisi düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gezi ve Fotoğrafçılık Kulübü koordinatörlüğünde; “Bubfa Çanakkale Gezisi” isimli eğitim ve teknik gezi ilgi gördü.

Gezi ve Fotoğrafçılık Kulübünün düzenlediği program çerçevesinde öğrencilere; Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Mecidiye Tabyası, Hilal-i Ahmer Müzesi, Alçı Tepe Köyü, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Kanlısırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kemalyeri ve Çanakkale şehir merkezi gezdirildi. Birçok öğrencinin ve rehber öğretim elemanlarının katıldığı gezide, öğrencilerin kültürel bilgilendirilmesi amaçlandı. Gezi ÇARO sponsorluğu bünyesinde rehberler Cihan Müşterioğlu ve Ercan Yavuz refâkatinde gerçekleştirildi. Çanakkale savaşının yapıldığı alanlar öğrencilere gezdirilerek tarihi hakkında rehberler tarafından bilgiler verildi. Gezi sırasında öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Program öğrencilerin BUBFA’ya dönüşüyle sona erdi.