Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan yeni imar planlarla dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırıldı. 1050 Konutlar’da kentsel dönüşüm çalışmaları ilk yıkımlarla resmen başladı.BURSA (İGFA) - 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti.

2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın zemin+5 kat olarak tasarladığı ve ‘o zaman için’ hak sahiplerine 130 bin TL borçlanma ile kira yardımlarını içeren teklif de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti.

Olası depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip olurken; yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı.

Bölge halkı tarafından merakla beklenen plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçmesinin ardından da dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırılmış oldu.

Bölgedeki 60 bina ile anlaşma sağlayan Bakyapı, hak sahipleri tarafından boşaltılan bloklarda yıkıma törenle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör’ün de katıldığı törene bölge sakinleri de büyük ilgi gösterdi.

BEDAVA TESTE 640 BAŞVURU

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artık belediye başkanlarının kentsel dönüşüm, dirençli şehirler ve iklim değişikliğini ana gündem olarak konuşmak zorunda olduğunu söyledi.

Özellikle 6 Şubat’taki depremlerin ardından herkesin kentsel dönüşümü konuştuğunu ancak bu konuda beklenen somut adımların atılmadığını kaydeden Başkan Aktaş, vatandaşların duyarsızlığına sitem etti.

Büyükşehir olarak 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlara ücretsiz bina testi imkanı sunduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Test sonucunda yıkım zorunluluğunun bile olmadığı uygulamaya sadece 640 bina müracaat etti. Bu çok acı bir şey. Arabamıza bir şey olsa, elbisemizin ütüsü bozulsa veya elbisemize yemek dökülse ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Ama yaşadığımız binaları, eşimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimizle beraberce hayat sürdüğümüz binalarda bu hassasiyeti göstermiyoruz. O yüzden şuanda burada atılan adım çok önemli ve değerli. Umarım güzel bir örnek olur ve kartopu misali büyüyerek devam eder. 2012 yılında başlayan, 11 yıllık bir hikayenin böylelikle sonlanıyor olması büyük mutluluk. Büyüyen, gelişen Bursa’yı hep beraber inşa etmek gibi bir zorunluluğumuz olduğu da hatırlatmak istiyorum. Bu güzel bir yıkım olacak inşallah. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da kentsel dönüşümün herkesin gündeminde olduğunu ancak herkesin beklentilerinin farklı olması nedeniyle ortak noktada bulaşmanın çok zor olduğunu hatırlattı. Bölgedeki ilk kentsel dönüşüm hamlesine imza atan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör de sektördeki tüm birikimlerini bu projede değerlendireceklerini söyledi.

Konuşmalar sonrasında yılların hayali olan 1050 Konutlar dönüşümü, boşaltılan ilk binanın yıkımıyla resmen başladı.