İLAN METNİ

T.C.

B U R S A

11.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ





Mahkememizin 13/09/2022 tarih ve 2021/514 esas, 2022/600 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Cumali ve Tülay oğlu, 15/03/1989 doğumlu Umut Enis Aktaş'ın 6136 sayılı yasanın 13/1, 52/2, 53/1., 58/7. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen kararı sanık istinaf etmiştir. Sanığın yokluğunda verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 7 günlük süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.