Kararın parti içi demokrasiye, hukuka ve örgütün temsil ettiği halk iradesine zarar verdiğini savunan Çiçek, siyasi partilerde alınan kararların hukuka, parti tüzüğüne ve örgütün ortak vicdanına dayanması gerektiğini söyledi.

Görevden almanın sadece bir kişiyi değil, Bursa örgütünün emeğini, mücadelesini ve yıllardır oluşturduğu demokratik yapıyı hedef aldığını öne süren Çiçek, "Bu tavır yalnızca bir ismi değil, onunla birlikte yol yürüyen binlerce partilinin iradesini ve halkın sesini hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

"YENİ ATANAN İL BAŞKANINI KABUL ETMİYORUZ"

Hüseyin Çiçek, yeni atanan il başkanını kabul etmediklerini belirterek, görevlendirme yönteminin yanlış olduğunu savundu. Çiçek, bu şekilde yapılan atamanın örgüt iradesini yok saydığını ve meşruiyetinin tartışmalı olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, Cumhuriyetin temel ilkelerine de vurgu yapan Çiçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatarak, CHP'nin halk egemenliğinin siyasi mirasçısı olduğunu ifade etti.

Çiçek, hukukun olmadığı yerde adaletin, adaletin olmadığı yerde güvenin, güvenin olmadığı yerde ise demokrasinin ayakta kalamayacağını belirterek, örgüt iradesine aykırı olduğunu düşündüğü her türlü müdahalenin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasını, "Hiçbir makam, hiçbir butlan anlayışı ve hiçbir güç, halkın ve örgütün iradesinden üstün değildir." sözleriyle tamamladı.