İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından yapılan paylaşımda, sınava girecek öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu korumak amacıyla dev ekran etkinliğinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Başkan Taban’ın paylaşımında, “Hafta sonu gerçekleştirilecek YKS nedeniyle, sınava girecek gençlerimizin dikkat ve motivasyonunu korumak amacıyla planlamış olduğumuz Türkiye-Paraguay karşılaşması yayınımız iptal edilmiştir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.