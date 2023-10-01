İstanbul'dan Fethiye istikametine seyahat eden bir yolcu otobüsü, Bursa'da şiddetli yağış nedeniyle kayarak şarampole uçtu. Kazada, araç içerisinde bulunan hamile iki kişi yaralandı. Muavin Barış Akkuş, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "15 yıllık muavinlik hayatımda böyle bir kaza yaşamamıştım. Şarampole doğru gitmeye başlayınca artık öldüğümüzü düşündüm. Ailemi kaybedeceğimi düşündüm. Zaten bu günden sonra artık bu işi yapmayacağım, istifa ediyorum" dedi.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alaşarköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Fethiye'ye gitmekte olan yolcu otobüsü, Bursa otogarına uğramak için otobandaki yol ayrımına gireceği sırada yoğun yağışın etkisiyle kayarak şarampole uçtu. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 1'i hamile 2 kişi yaralandı.

Muavin Barış Akkuş, kaza sonrası yaşadığı korku dolu anları paylaşarak, "15 yıllık muavinlik hayatımda böyle bir kaza yaşamamıştım. Şarampole doğru gitmeye başlayınca artık öldüğümüzü düşündüm. Ailemi kaybedeceğimi düşündüm. Zaten bu günden sonra artık bu işi yapmayacağım, istifa ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaza anında otobüsün tır tarafından sıkıştırıldığını iddia eden 38 yaşındaki muavin, "Otobüsle ilerlediğimiz sırada Bursa otogarına uğramak istedik. Bu sırada bizi bir tır sıkıştırdı. Kaptanımız daha büyük bir kazaya neden olmamak için otobüsü kontrollü bir şekilde ağaçlık alana sürdü. Şarampole düştük, çok şükür ağır yaralanan olmadı. 15 yıllık iş hayatımda ilk defa böyle bir kaza yaşadım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.