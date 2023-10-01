Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, Bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - İki teröristin etkisiz hâle getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaadet etmeyeceklerini ve terörle mücadelenin her alanda sürdürüleceğini kaydeden Başkan Altun, "Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verdi.