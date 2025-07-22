

Temmuz ayı başında yüzde 45'i gösteren Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 33'e geriledi.



Yaz aylarında şebeke sularının daha fazla kullanılmasının yanı sıra sıcaklıklarının etkisiyle artan buharlaşma şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranında son 21 günde yaklaşık yüzde 12 düşüşe sebep oldu. Bu durum geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene temmuz ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 66,83 iken bu yıl ortalama doluluk oranı yüzde 38,33'u gösteriyor.

Yetkililer ise su kaynaklarını verimli kullanılması ve suların bilinçli tüketilmesi konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.