Osmangazi Belediyesi, son ödeme tarihi 1 Aralık 2025 olan Emlak Vergisi’nin 2’nci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar için vezneleri hafta sonu da açık tutacak.

Osmangazi Belediyesi, Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit olarak ödenen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2’nci taksit ödemeleri için, vatandaşlara kolaylık sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son ödeme tarihi 1 Aralık 2025 olan vergi nedeniyle Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek ve Demirtaş’ta yer alan ödeme noktaları 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günü hizmet verecek. Nilüfer Köylü Pazarı’nda bulunan ödeme noktası sadece 29 Kasım Cumartesi günü açık olacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vergi Yönetim Birimi Şefi Soner Yolaçan, "Veznelerimiz, 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günü Osmangazi Belediyesi Merkez Bina, Demirtaş Kültür Merkezi ile Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde 09.00 ve 16.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Nilüfer Köylü Pazarı Tahsilat Bürosu ise 29 Kasım Cumartesi günü 09.00 ve 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Tüm mükelleflerimizden, vergi ödemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.