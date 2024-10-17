Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı 1. Oturumunu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndaki Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda parti grup sözcüleri söz aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gökçe Kızılay Güney, kadına şiddetin sona ermesi gerektiğini vurguladı ve "İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın" ifadesini kullandı. Bunun ardından mecliste "Susma" yazısı sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yapılan konuşmaların ardından şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti. Kadın, hayvan ve canlılara yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu ifade etti. Gazze ve Lübnan’daki çatışmalara da dikkat çekerek, bu durumu bir insanlık sorunu olarak nitelendirdi ve oradaki vahşetin sona ermesini diledi. Ayrıca, kadın cinayetlerindeki artışın toplumu düşündürmesi gereken bir mesele olduğunu ifade etti. Uyuşturucu sorununa da değinen Bozbey, gençlerin bu maddelere alıştırılmasının ciddiyetine dikkat çekti ve bu konuda toplumsal sorumluluğa vurgu yaptı.

Bursaspor’un başarısından da bahseden Bozbey, kentin birleşmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin olarak, etkinliklerin 25 Ekim’de başlayacağını ve 29 Ekim’de Nilüfer’de birlikte kutlama yapılacağını belirtti. Bozbey, halkın Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacağını ifade ederek, şimdiden bayramı kutladı.