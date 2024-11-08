

Toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'nın sahil kenti kimliğini daha fazla öne çıkarmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kıyı bandındaki ilçelerin yöneticilerinin, üreticilerinin ve sektör paydaşlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise zeytincilik başta olmak üzere su ürünleri üreticilerinin sahada karşılaştığı eksikliklerin tespit edilip giderilmesi oldu. Toplantıda ayrıca, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konuları ele alındı.



Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Bursa'nın kıyı şeridinde bulunan üreticilerin sahadaki eksikliklerini belirlemek ve çözümler sunmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Üreticinin daha verimli bir üretim süreci geçirmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli destekleri vereceğini belirten Sarsıcı, deniz ve göl kıyılarında yapılacak projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaklarını ifade etti. Sarsıcı, yerel üreticilerin ve halkın yararına olan çalışmaları hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.