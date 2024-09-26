Kazılıp yarım bırakılan sokaklar, duyuru ve bilgilendirme yapılmadan plansız şekilde sürdürülmeye çalışılan altyapı çalışmaları vatandaşın gündeminden düşmüyor.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu;

İnegöl’ün son dönemde karşı karşıya kaldığı altyapı çalışmaları, özellikle yolların tozlu ve düzensiz bir şekilde kazılı bırakılması, halkımızı ciddi anlamda mağdur etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmalar, planlamadan uzak ve özensiz bir şekilde ilerlemekte olup, ilçemizin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir.

"Vatandaşlarımızın Tahammül Sınırı Zorlanıyor"

İlçe Başkanı Durmuş, altyapı çalışmalarının düzensizliği ve sürekli tozla kaplı yolların, İnegöl halkını adeta bezdirdiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kadar uzun süren ve plansız yapılan kazı çalışmaları, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda esnafımızın işlerini de aksatıyor, öğrencilerimizin okula ulaşımını zorlaştırıyor ve hastalarımızın sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor. Vatandaşlarımızın tahammül sınırı zorlanıyor. Plansız şekilde sürdürülmeye çalışılan bu durum ciddi sorunlara gebedir ve ivedi çözüm beklemektedir.”

"Çalışmalar Daha Planlı ve Hızlı İlerlemeli"

Altyapı çalışmaları elbette ki kentin uzun vadeli ihtiyaçları için gereklidir, ancak bunların daha planlı ve hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayan Durmuş, **Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni acilen bu soruna el atmaya** davet etti.

"İnegöl halkı hizmetin en iyisini hak ediyor. Fakat bu şekilde düzensiz ve uzayan çalışmalar, hizmetten çok sorun oluşturmaktadır. Yetkililerin bu mağduriyeti ortadan kaldıracak adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz."diye konuştu.

Son olarak BBB Başkanı Bozbey’e seslenen Durmuş:

“Oturduğunuz yerden ‘Gülümse’ demekle gülümsenemeyeceğini tüm ilçeleriyle Bursa gördü. İnegöl özelinde, elinize yüzünüze bulaştırdığınız altyapı çalışmalarıyla vatandaşlarımıza pes dedirttiniz Sayın Başkan! Bu kentin caddelerini, sokaklarını, sosyolojisini bilmeden masa başından talimatlarla bu işlerin olmayacağının resmi şuan İnegöl’de. Zahmet edip gelin ve nasıl bir enkaz oluşturduğunuzu yerinde inceleyin!

Belli ki İnegöl ve Bursa birkaç beden büyük geldi size fakat bunun diyetini İnegöl’e ve Bursa’ya ödetmekten vazgeçin! Size emanet edilen makamın ciddiyetine uygun hareket edin! Seçim sathında bol keseden verdiğiniz vaatlerin peşine düşün ve tüm ilçeleriyle kadim şehir Bursa’mızın ruhuna yakışır planlı çalışmalar gayretinde olun!