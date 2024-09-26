KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor’un orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik, pazartesi günü oynayacakları Şanlıurfaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu ligde herkes birbirini zorlayabilir. O yüzden çok ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Her rakibi ciddiye almamız gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çorum FK’yı 2-0 mağlup eden Kocaelispor, sezonun 7. haftasında evinde karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına Körfez Brunga Tesislerinde başladı. Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligdeki her takımın birbirini zorlayabileceğine dikkat çeken Çelik, "Bu ligde herkes birbirini zorlayabilir. O yüzden çok ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Her rakibi ciddiye almamız gerekiyor. Ama biz Kocaelispor olarak rakibimizi ben kendimizi görüyorum. Biz rahat bir kafayla maça çıkarsak, iyi hazırlanırsak bu ligde bizi yenecek hiçbir takım yok" diye konuştu.

Çelik ayrıca, işi çift yönlü yapmayı düşündüğünü ve 8 numaradan beklentinin bu olduğunu belirterek, "Bazen başarılı oluyorsun bazen başarısız oluyorsun. Bence önemli olan oradaki niyet, oradaki istek, oradaki arzudur. Ben bunu her zaman yerine getirmeye çalışıyorum. İnşallah hem ofansif hem savunmada takıma katkı sunarım" şeklinde konuştu.