SPOR TESİSLERİ VE HİZMET BİNALARI YAPIM, BAKIM VE ONARIM İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Yenişehir ve İznik İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/393886

1- İdarenin 1.1. Adı : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 1/1 A-Blok 1.Bodrum Kat OSMANGAZİ/BURSA OSMANGAZİ/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02244441600 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 02.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080 Osmangazi / BURSA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Yenişehir ve İznik İlçelerinde Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 120 Kalem İnşaat, 165 Kalem Elektrik ve 91 Kalem Mekanik olmak üzere 376 kalem Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa ili, İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Yenişehir ve İznik İlçelerinde. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı aranacaktır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu işte benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B III üst yapı Grubu benzer iş olarak değerlendirilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,73% 1,21% 0,8 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,35% 0,59% 0,7 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,95% 1,73% 0,9 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 1,73% 3,04% 1,5 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 0,35% 0,62% 0,5 Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) 0,31% 0,52% 0,5 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması 0,64% 1,15% 0,8 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması 0,42% 0,69% 0,7 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması 0,46% 0,76% 0,8 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) 0,45% 0,75% 0,7 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 0,45% 0,75% 0,7 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 0,29% 0,54% 0,5 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,35% 0,58% 0,5 Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,3% 0,5% 0,5 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0,31% 0,51% 0,5 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması 0,32% 0,53% 0,5 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 0,43% 0,72% 0,7 Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) 0,31% 0,63% 0,7 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 0,3% 0,6% 0,7 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) 0,32% 0,53% 0,5 Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması 0,42% 0,7% 0,7 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması 0,31% 0,52% 0,5 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A5B) 0,37% 0,62% 0,7 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm²) 0,45% 0,78% 0,7 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,3% 0,5% 0,5 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 1,47% 2,62% 1,2 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a 1,07% 1,94% 1,1 Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,45% 0,85% 0,8 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) 1,29% 2,71% 1,2 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 0,5% 1,01% 0,8 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) 0,29% 0,49% 0,5 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) 0,36% 0,6% 0,7 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) 1,37% 2,69% 1,5 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şıngıl) malzeme ile çatı örtüsü yapılması 0,3% 0,51% 0,5 Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması 0,52% 0,92% 0,8 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,31% 0,52% 0,5 MDF üzeri laminat kaplamalı mutfak ve çay ocağı alt dolabı yapılması (1.68x0,85) = 1,43 m2 0,3% 0,5% 0,5 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (nakliye dahil) 0,35% 0,58% 0,5 Ocak taşından konkasör ile kırılmış ve elenmiş 50 mm. ( 2” ) lik temel veya alttemel malzemesi temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,63% 1,13% 0,8 Ocak taşından konkasör ile kırılmış ve elenmiş 25 mm (1 ") lik temel malzemesi temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,36% 0,6% 0,7 32 mm arası 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliye Dahil ) 0,33% 0,56% 0,5 55 mm Monofilament Sentetik Çim Halı Yapılması 4,41% 7,65% 3 3,5 mm kalınlığında pvc kaplı 50x50 mm. göz aralıklı tel çit yapılması 0,65% 1,09% 0,8 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye Dahil) 3% 5,45% 2,5 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye Dahil) 0,29% 0,48% 0,5 100 cm ve üzeri yüksekliğinde duvar üstü panel çit yapılması 0,53% 0,97% 0,8 2.50 metre Yüksekliğinde Betonarme Direkli Galvaniz Kafes Telle Himaye Çiti Yapımı 0,83% 1,42% 0,9 Terra Blok Şev Taşı Yapılması 0,37% 0,61% 0,7 Aralıklı Tribün Koltuğu yapılması 0,27% 0,57% 0,5 Akrilik Sert Zemin Kaplama yapılması 1,09% 2,05% 1,1 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması 1,22% 2,53% 1,1 Her türlü ebatlarda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,39% 0,65% 0,7 Her Türlü ebatlarda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,36% 0,6% 0,7 60 x 120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,33% 0,56% 0,5 Tekstil Membran Yalıtım Yapılması 1,17% 2,51% 1,1 Çimento Akrilik Esaslı İki Bileşenli Tam Elastik Su Yalıtımı Yapılması- Özel Su kesici 0,72% 1,32% 0,8 OCAKTAN ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞI İLE 200 DOZLU ÇİMENTO HARÇLI KARGİR İNŞAAT YAPILMASI 1,35% 2,67% 1,2 Ocak Taşı ile 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması 0,97% 1,61% 0,9 Led projetör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. 0,37% 0,62% 0,7



Grup Adı : İş Grubu 1

Kısım Adı : Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi Makina ile her cins zeminde kazı yapılması (Şantiye dışına nakliye dahil) Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliye dahil) Mevcut profil kosntrüksiyon yüzeyine, 12,5 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı (Tip GM-FH1R) alçı levha, kullanılarak giyidrme duvar ve asma tavan kaplaması yapılması 1,54% 2,94% 0,5



Grup Adı : İş Grubu 2

Kısım Adı : Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 cm² < Yüzey Alanı ? 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte) Enjeksiyon reçinesi ile çubuk ankrajı (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) (Nakliye Dahil) 1,53% 2,84% 0,5



Grup Adı : İş Grubu 3

Kısım Adı : Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) Mermerit tezgah yapılması Galvaniz direkli tel çit yapılması KUM TEMİN EDİLEREK, DRENAJ YAPILMASI 1,57% 2,85% 0,6



Grup Adı : İş Grubu 4

Kısım Adı : Muhtelif Spor Tesisleri ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi Üst kapama ağı temini ve yerine montajı 1,21% 2,2% 0,5

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.