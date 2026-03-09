Meclis çatısı altında kabul gören bu teklif, ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek. Özellikle çalışan kesim, hafta içi bankaya gitme fırsatı bulamıyordu. Artık cumartesi sabahları banka şubelerinde para yatırma, çekme ve kredi başvurusu gibi işlemler yapılabilecek. Bu sayede hafta başındaki yoğunluklar da tarihe karışacak.

Bankacılık sektöründeki bu köklü değişim, piyasalardaki nakit akışını hızlandıracak. Şubeler, cumartesi günleri saat 09:00 ile 13:00 arasında aktif olacak. Vatandaşlar işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlayıp hafta sonu tatiline devam edebilecek. Bu hamle, dijital kanallara erişimi kısıtlı olan yaşlılar için de büyük bir kolaylık sağlayacak.

Piyasalar nefes alıyor

Yeni dönemle birlikte ekonomi yönetimi, ticaretin kesintisiz sürmesini hedefliyor. Cumartesi günleri açık olan şubeler, özellikle küçük esnafın tahsilat süreçlerini hızlandıracak. Çek ve senet işlemleri artık hafta sonu da işleme alınabilecek. Meclis’in bu kararı, ekonomik canlılığı artırma yönünde atılmış en somut adımlardan biri olarak görülüyor.

Bankaların personelleri için yeni vardiya sistemleri kurulacak. Bu sayede çalışan hakları korunurken hizmet kalitesi de yükselecek. Şubelerin açık kalma süresi boyunca tüm temel işlemler kesintisiz sürecek. Artık acil para transferleri için pazartesi sabahını bekleme çilesi son buluyor.