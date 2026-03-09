Recep Tayyip Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan ile telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

"ORTAK İNCELEME EKİBİ KURULABİLİR"

Pezeşkiyan, görüşmede İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların netliğe kavuşması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini ifade etti.

İSRAİL VE ABD'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını öne sürdü. Pezeşkiyan, bu ülkelere bağlı bazı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.