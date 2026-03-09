Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu düzenleme, geçmiş yıllara ait prim borçlarını temizleme imkanı sunuyor. SGK, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara nefes aldıracak bir planı devreye aldı. Başvuru süreci başladığı andan itibaren merkezlerde yoğunluk yaşanıyor. Devlet, bu adım sayesinde hem tahsilat oranını artırıyor hem de sigortalıların hizmet sürelerini dondurmasının önüne geçiyor.

Yapılandırma kapsamında, gecikmiş borçların faizlerinde ciddi indirimler uygulanıyor. Borcunu peşin ödeyenler, ana para üzerindeki yükten büyük oranda kurtuluyor. Taksit seçeneğini tercih edenler ise borçlarını uzun vadeye yayarak aile bütçelerini sarsmadan ödeme yapabiliyor.

Emeklilik hayali kuranlara müjdeli haber

Özellikle emeklilik için gün sayan ancak borcu nedeniyle beklemek zorunda kalanlar bu fırsatı değerlendiriyor. Borçlarını yapılandıran sigortalılar, dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emeklilik yolundaki engelleri bir bir kaldırıyor. Sosyal güvenlik uzmanları, bu tarihin bir daha gelmeyebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

E-Devlet üzerinden de yapılabilen başvurular, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Kuruma gitmeden, sadece birkaç tıklama ile borç dökümünü gören kullanıcılar, kendilerine en uygun ödeme planını seçiyor. Bu modern sistem, bürokrasiyi azaltırken işlem hızını maksimum seviyeye çıkarıyor.

Başvuru tarihini sakın kaçırmayın

SGK yetkilileri, son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanması gerektiğini hatırlatıyor. Süre bittiğinde, mevcut avantajlı faiz oranları ve taksit imkanları tamamen sona erecek. Borçlu durumdaki vatandaşlar, bu fırsatı kaçırırlarsa ileride çok daha yüksek meblağlarla karşı karşıya kalabilir.

Sistem, sadece Bağ-Kur borçlularını değil, genel sağlık sigortası prim borcu olanları da kapsıyor. Toplumun her kesimine hitap eden bu geniş çaplı hamle, sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Devlet, vatandaşıyla el sıkışarak geçmişin yükünü omuzlardan alıyor.