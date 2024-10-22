Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gündeme getirilen bir öneri dikkat çekti. Orhangazi ilçesinin Camiikebir Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Orhangazi Kültür Merkezi ile çevresindeki boş dükkanın BURFAŞ Kafe olarak işletilmesi teklifi, meclis üyeleri tarafından görüşüldü.

Bu önerinin kabul edilmesi, bölgedeki sosyal yaşamın canlanmasına ve kültürel etkinliklerin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Orhangazi Kültür Merkezi'nin bu şekilde değerlendirilmesi, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yararına olacak, ayrıca bölgedeki ticari hareketliliği artıracaktır.

Mecliste İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu okundu. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, raporun yeniden incelenmesini istedi ancak AK Parti grubu kamu zararını gözettiklerini söyleyerek teklifi reddetti. Oylamaya sunulan rapor CHP Grubu tarafından reddedilirken AK Parti Grubu kabul oyu verdi. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.