Hakemler: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Halil Tolgahan Demir
Stat: İnegöl İlçe
Kafkasspor: Mustafa Güngör,Murat Fatih Türk,Kerem Paykoç, Poyraz Gelen, Hasan Bekil,Serdar Güncü, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mansur Aykut Demirci, Ahmet Sun,Onur Toroman, Batuhan Doğrukıran
Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Samet Tarık Güler, Erdem Reis, Gökmen Özince, Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan, Yasin Başaytaç, Doruk Parlak, Necati Bilgiç
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
30'ncu dakika gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0