CHP İnegöl İlçe Başkanı Armağan Dursun imzasıyla yayımlanan açıklamada, belediye başkanlığının tüm yurttaşlara eşit hizmet vermeyi gerektiren bir kamu görevi olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Belediye herkesindir. Hesabı da herkese verilir” ifadeleri kullanılarak farklı inanç ve yaşam biçimlerine sahip vatandaşlara eşit yaklaşılması gerektiği savunuldu.

Halil Konakçı ziyareti gündeme getirildi

Açıklamanın önemli başlıklarından biri, Halil Konakçı ile Binali Murtazaoğlu’nun Belediye Başkanı Alper Taban’a yaptığı ziyaret oldu. Söz konusu görüşmede İnegöl’de yapılması planlanan Kur’an kursu projesinin ele alındığı yerel basına ve Taban’ın açıklamalarına yansıdı.

CHP İlçe Örgütü, Konakçı’nın geçmişteki bazı açıklamalarını hatırlatarak Taban’a, bu görüşlere katılıp katılmadığını ve ziyaret sırasında bunlara ilişkin herhangi bir itirazda bulunup bulunmadığını sordu. Konakçı’nın Aralık 2023’te Şeyh Said için “İslam kahramanıdır” ifadesini kullandığı daha önce kamuoyuna yansımıştı

CHP açıklamasında ayrıca, görüşmede konuşulan Kur’an kursu projesi için belediyeden arsa, tahsis veya maddi destek talep edilip edilmediğinin kamuoyuna açıklanması istendi.

“Aile Okulu” programına konuşmacı eleştirisi

CHP İnegöl İlçe Örgütü, İnegöl Belediyesi ile Aile Hayatı İyileştirme Derneği’nin (AHİD) ortaklaşa düzenlediği “Aile Okulu” programını da gündeme taşıdı.

Belediyenin yayımladığı programa göre etkinlikler 2 Ekim-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yedi hafta boyunca gerçekleştirilecek. Programda “Allah Resulü’nün Eğitim Anlayışı ve Metodu”, “Modernizm Kıskacında Aile” ve “Eşlerin Birbirine Karşı Hak ve Sorumlulukları” gibi seminerler bulunuyor.

CHP yönetimi, konuşmacıların hangi kriterlerle seçildiğini, bilimsel danışmanlık sürecinin nasıl yürütüldüğünü ve farklı görüşlerden uzmanlara davet gönderilip gönderilmediğini sordu. Açıklamada, aile konusunun kadın-erkek eşitliği, çocuk hakları ve bilimsel yaklaşımlarla birlikte ele alınması gerektiği görüşü dile getirildi.

Yol, altyapı ve hava kirliliği üzerinden eleştiri

Açıklamada belediye hizmetlerine de geniş yer ayrıldı. CHP İlçe Örgütü; yol sorunları, altyapı, su, çevre ve hava kirliliği konusunda Başkan Taban’dan daha ayrıntılı ve şeffaf bilgi istedi.

CHP, hangi yol ve sokakların hangi kurumun sorumluluğunda bulunduğunun, çalışmaların bütçelerinin ve tamamlanma tarihlerinin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. İlçe yönetimi ayrıca hava kalitesi ölçümlerinin, sınır aşımı yaşanan günlerin, denetimlerin ve uygulanan yaptırımların düzenli olarak yayımlanmasını talep etti.

131 yatırım fonunun tasfiyesine de değinildi

Basın açıklamasında ekonomi gündemindeki yatırım fonları da yer aldı. CHP İnegöl İlçe Örgütü, SPK tarafından yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için başlatılan tasfiye sürecini hatırlatarak yatırımcıların haklarının korunması gerektiğini belirtti. SPK kararına göre söz konusu fonların tasfiye işlemlerinde İş Bankası ile Ziraat Bankası yetkilendirildi.

CHP İlçe Örgütü, İnegöl Belediyesi’nin de mağduriyet yaşayan vatandaşlara hukuki yönlendirme ve sosyal destek konusunda yardımcı olması gerektiğini savundu.

“Sorularımızı sormaya devam edeceğiz”

Açıklamanın sonunda CHP İnegöl İlçe Örgütü, belediye yönetiminin kamu kaynaklarının kullanımı konusunda hesap verebilir olması gerektiğini vurguladı.

İlçe Başkanı Armağan Dursun imzalı açıklamada, CHP’nin belediye yönetimine ilişkin eleştirilerini ve sorularını sürdüreceği belirtilerek, “Yetki sizdeyse sorumluluk da sizdedir” denildi. CHP yönetimi; belediyecilikte eşitlik, laiklik, şeffaflık ve kamu kaynaklarının hesabının verilmesi gerektiği mesajını verdi.