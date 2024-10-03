Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva bulmak amacıyla "Yuvalandırma Şenliği" düzenleyeceğini duyurdu.

Etkinlik Detayları:

-Tarih: 5 Ekim 2024

-Saat: 11.00 - 19.00

- Yer: Merinos Parkı, Bursa

Büyükşehir Belediyesi, "Satın alma, yuvam ol!" sloganıyla tüm Bursalıları bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet etti. Yuvalandırma Şenliği, hayvanseverlerin bir araya gelerek sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Etkinlikte, sokak hayvanları için yuva bulma konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Tüm Bursalılar, bu özel günde sokak hayvanlarına destek olmak için Merinos Parkı'nda buluşacak.