Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantı, Büyükşehir Ana Binası’nda yapılıyor. Yoklamayla başlayan oturum, grup sözcülerinin gündeme dair değerlendirmeleriyle sürüyor.

AK Parti Grup Sözcüsü Fuat Alpaslan, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada terörle mücadele ve siyasi gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe kararlılıkla yürüdüğünü belirten Alpaslan, ülkenin bölünmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Temmuz’dan itibaren toplu ulaşıma yapılan zam meclis gündeminde tansiyonu yükseltti. Yeni tarifeye göre tam bilet 35 liraya, öğrenci bileti ise 8,5 liraya çıkarıldı. Ulaşım zammına ilişkin konuşan Fuat Alpaslan, Burulaş’ın zarar ettiği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirten yönetimin zararın faturasını doğrudan vatandaşa yüklediğini savundu.

Alpaslan, maliyetlerin artmasını zam için gerekçe göstermekle birlikte, bu yaklaşımın sosyal belediyecilikle bağdaşmadığını dile getirdi. Kurumun zarar etmesinin bir yönetim zaafı olduğunu belirten Alpaslan, sosyal belediyeciliğin zararı vatandaşa yüklemek olmadığını ifade etti. Belediyelerin vatandaşın zararını değil, menfaatini gözetmesi gerektiğini dile getiren Alpaslan, zarar etmekle övünmek yerine çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Zam kararının yalnızca mali değil, hukuki yönden de sorunlu olduğunu öne süren Alpaslan, UKOME kararlarının tek başına yeterli olmayacağını ifade etti. Daha önce benzer bir kararın Danıştay tarafından iptal edildiğini hatırlatan Alpaslan, meclis onayı olmadan alınan zam kararlarının hukuken geçersiz sayılabileceğini dile getirdi. Bir vatandaşın bu tarifeye dava açması durumunda, Bursa’daki zam kararının da iptal edilebileceğini belirtti.