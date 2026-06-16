Pera Mimari tarafından yaklaşık 15 hektarlık dev bir dönüşüm alanı üzerinde, kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen proje; 50 bloktan oluşan konutları, ticari birimleri, meydanları, parkları, eğitim ve sağlık alanlarıyla İnegöl’e yeni, güçlü ve modern bir yaşam merkezi kazandırmayı amaçlıyor. Tüm etapların 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Ali Şahin, İnegöl’deki basın mensupları ile yemekte bir araya gelerek dev proje ile alakalı bilgiler verdi.



Yemeğin ardından açıklama yapan PERA Mimari Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin, "Türkiye’nin en büyük yerinde kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Pera Taksim, il olma yolunda gelişimini sürdüren İnegöl’ün yeni merkezi olmayı hedefliyor. Pera Mimari tarafından yaklaşık 15 hektarlık dev bir dönüşüm alanı üzerinde, kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen proje; 50 bloktan oluşan konutları, ticari birimleri, meydanları, parkları, eğitim ve sağlık alanlarıyla İnegöl’e yeni, güçlü ve modern bir yaşam merkezi kazandırmayı amaçlıyor. Projenin hayata geçmesinde verdikleri destek ve gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İnegöl Kaymakamımız Eren Arslan’a, İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a ve İnegöl Belediyesine teşekkür ederiz. Bu büyük dönüşüm sürecine güvenleri, destekleri ve yapıcı yaklaşımlarıyla katkı sağlayan hak sahiplerimize, yatırımcılarımıza ve projemize ilgi gösteren hemşerilerimize de şükranlarımızı sunarız. Biz Pera Mimari olarak, malik ve yatırımcılarımızı yalnızca birer paydaş olarak değil, büyük ailemizin en değerli parçaları olarak görüyoruz. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikte güçlü bir aile ve kararlı bir ekip anlayışıyla hareket ediyor; insanların güzel, konforlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanlarına layık olduğuna inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İnegöl’ün geleceğine değer katacak bu önemli projeyi, ortak bir irade, güçlü bir iş birliği ve ortak gelecek anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Biz bu şehre aşığız. İnegöl’ün insanlarının en iyisine layık olduğuna inanıyor; Pera Taksim’i de bu sevgi, sorumluluk ve vizyonla şekillendiriyoruz.

Pera Mimari olarak yalnızca konut üretmeye değil, yaşamın bütününü tasarlamaya odaklanıyoruz. Çünkü sürdürülebilir, canlı ve nitelikli bir kent yaşamının; konutların, ticari alanların, sosyal donatıların, yeşil alanların ve kamusal buluşma noktalarının bir arada ve dengeli biçimde planlanmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Pera Taksim’i sadece bir konut projesi değil; İnegöl’ün yaşam standardını yükseltecek, yeni merkez anlayışını güçlendirecek büyük bir şehircilik hamlesi olarak hayata geçiriyoruz.

Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke. Bu nedenle kentsel dönüşümü yalnızca eski yapıların yenilenmesi olarak değil, şehirlerimizin geleceğini güvence altına alan zorunlu bir dönüşüm adımı olarak görüyoruz. Pera Taksim’de ortaya koyduğumuz bu kararlı ilerleyişin, İnegöl’de hayata geçirilecek diğer kentsel dönüşüm projeleri için de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Pera Taksim’in, şehrimizde kentsel dönüşüme duyulan güveni her geçen gün artırması bizleri gururlandırıyor. Pera Taksim’in hemşerilerimizin geleceğe daha güvenle bakmasına ve İnegöl’ün dönüşüm vizyonuna güçlü katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Projemizin 1. etabında çalışmalar planladığımız şekilde ilerlemektedir. Kaba inşaatta yaklaşık %70 seviyesine ulaşılmış, ince işlere başlanmıştır. 1. etabın tesliminin, planlandığı şekilde 2027 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 2.ve 3. etapları ise mülk sahiplerinin konutlarına daha kısa sürede ulaşabilmesi amacıyla birlikte ele alarak süreci hızlandırdık. Bu etaplarda hafriyat çalışmaları tamamlanmak üzere olup, zemin iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Toplam 5.561 jet grout kolonu planlanmış, zemin iyileştirme çalışmalarında %50’nin üzerinde ilerleme sağlanmıştır. Kısa süre içerisinde temel atma aşamasına geçilecektir. Saha gücümüzü ve teknik kadromuzu güçlendirerek çalışmalarımızı günden güne daha planlı, daha hızlı, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde ilerletiyoruz. Pera Taksim’i hedeflenen takvim doğrultusunda, mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı şehrimize karşı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Projemiz tüm hızıyla devam ederken, 4. etabın da yıl sonunda yıkılması planlanmaktadır. Pera Taksim’i en kısa sürede şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." dedi.