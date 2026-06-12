11 Mayıs 2026’da İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda başlayan turnuvada, şirketin farklı bölümlerinden 14 takım ve 168 çalışan mücadele etti. Üç grup halinde oynanan karşılaşmalar, yaklaşık bir ay süren heyecanın ardından 11 Haziran 2026’da İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda yapılan final maçıyla sona erdi.

Turnuvada şampiyonluğu İhzarat Takımı elde ederken, Boya Terbiye Takımı ikinci, İSKO 11 Dokuma Bakım Takımı ise üçüncü oldu. Organizasyon boyunca gösterdiği başarılı performansla İhzarat Takımı oyuncusu Turhan Turhan, “Turnuvanın En Değerli Oyuncusu” seçildi.

Kapanış töreninde konuşan İSKO A.Ş. Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici, turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını belirterek, etkinliğin çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini, aidiyet duygusunu artırdığını ve kurum kültürüne katkı sunduğunu ifade etti.

Çalışanların aileleriyle birlikte katılım sağladığı turnuva, hem saha içindeki mücadele hem de tribünlerdeki coşkulu atmosferle renkli görüntülere sahne oldu.

Binici konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 30 gün boyunca devam eden turnuvamızda çalışanlarımız sadece voleybol oynamadı; birlikte mücadele etmeyi, birbirlerini desteklemeyi, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeyi ve takım ruhunun gücünü bir kez daha deneyimledi. Turnuva boyunca farklı bölümlerde görev yapan çalışma arkadaşlarımız aynı sahada buluşarak iletişimlerini güçlendirdi, yeni dostluklar kurdu ve İSKO Ailesi olmanın değerini bir kez daha hissetti.”

Aidiyet, Motivasyon ve Takım Ruhu Ön Plandaydı

Turnuva süresince sahada yaşanan mücadele kadar tribünlerde oluşan birliktelik de dikkat çekti. Çalışanların aileleri, eşleri ve çocukları maçları yakından takip ederek takımlarına destek verdi. Özellikle çocukların coşkulu tezahüratları ve ailelerin katılımı, organizasyonu sadece bir spor etkinliği olmaktan çıkararak gerçek bir aile buluşmasına dönüştürdü.

Bir ay boyunca İSKO’nun en önemli sohbet konusu voleybol turnuvası oldu. Takımların performansları, grup maçları, çeyrek final ve yarı final heyecanları çalışanlar arasında tatlı bir rekabet ortamı oluştururken, kurum içi iletişimin güçlenmesine de önemli katkılar sağladı.

İSKO A.Ş. Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici, İsko Yönetimine, maçlarımıza ev sahipliği yapan İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne, final maçını oynatmaya gerekli izni veren İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Teksif Sendikası İnegöl Şube Başkanlığına ve değerli Başkanı Çiğdem Kunduracı Hanım’a, teşekkürlerini sundu.

Ayrıca turnuva boyunca müsabakaları yöneten İnegöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Serkan Seçkin’e ve Masa Hakemi Mehmet Akbulut’a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İSKO Ailesi kavramını daha da güçlendiren bu organizasyona katılan tüm takımlara, bölüm yöneticilerine, çalışanlara ve ailelerine teşekkür eden Sedat Binici, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu turnuvada kazanan sadece kupayı kaldıran takım değil, dostluk, dayanışma, birliktelik ve İSKO ruhu olmuştur. Çalışanlarımızın gösterdiği ilgi ve sahiplenme, bu organizasyonun ne kadar doğru bir amaçla gerçekleştirildiğini bir kez daha göstermiştir.

İSKO Ailesi olarak daha nice güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve İSKO 14. Geleneksel Voleybol Turnuvası’nda yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”