Teknolojiye olan bağımlılığın arttığı günümüzde, aile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi için ekran süresinin azaltılması büyük önem taşıyor. Ekrana aşırı maruz kalan bireyler, ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan olumsuz etkilerle karşılaşırken, özellikle gençler ve çocuklar bu duruma daha yatkın hale geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların dijital dünyadan uzaklaşıp keyifli zaman geçirmeleri amacıyla ‘çevrimdışı etkinliği’ düzenledi. Altıparmak Millet Bahçesi’ndeki Burfaş B Kafe’de yapılan etkinlikte, teknolojik cihazları bir kenara bırakan Bursalılar, satranç, kitap okuma, boyama gibi çeşitli aktivitelere katılarak çevrimdışı bir gün geçirdi. Hem zihinlerini dinlendiren hem de hayal güçlerini hareket geçiren gençler, projeyi düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Kaynak: İHA