Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktörümüz İsmail Güldüren, şunları söyledi:

“İlk yarıda güzel oynadığımızı düşünüyorum. Topun bizde kalması önemli. Ligin ilk haftaları ve yeni bir takımız. Geçen hafta nasıl dediysek ‘Bir mağlubiyet ile lig bitmedi’, şimdi galip geldik ve galip gelince de lig bitmiyor. Bizim daha çok yolumuz var. İnşallah bizim hedefimiz 40 puana ulaşıp rahat etmek istiyoruz. Oynayan, oynamayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi olarak bütün futbolcular bu sene burayı sahipleniyor. İnşallah bu karakteri sahaya yansıttığımız sürece en kısa zamanda hedefimize ulaşacağız.”

Kaynak: BÜLTEN