BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MURADİYE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Sıra No Cinsi Plaka No Markası / Tipi / Modeli Rengi Şase No.su Araç Muayene ve Kontrol

Raporu (Aracın Durumu) Bulunduğu Yer Tahmin Edilen Bedeli

(TL) Geçici Teminatı

(TL) İhale

Tarihi ve Saati

1 Kamyonet-Kapalı Kasa 16 MA 0984 Fiat /Doblo Cargo 1.9 / 2004 Beyaz NM422300007046345 Tamiri ile kullanılabilir. Burak Yediemin Otoparkı 39.000,00 11.700,00 26.08.2026 10:00

2 Otomobil 16 BLR 456 Hyundai / Excel GLS / 1991 Gri(Gümüş) KMHVF31JPMU463940 Tamiri ile kullanılabilir. Burak Yediemin Otoparkı 20.500,00 6.150,00 26.08.2026 10:30

3 Otomobil-AA Sedan 16 MB 784 Renault / Maneger / 1996 Gri(Füme) VF1L48C75TR262771 Tamiri ile kullanılabilir. Burak Yediemin Otoparkı 19.500,00 5.850,00 26.08.2026 11:00

4 Otomobil-AA Sedan 16 J 3955 Tofaş-Fiat/131 Doğan/1989 Gri(Füme-Metalik) ATOFAŞ131A10391114 Bakım Onarım ile kullanılabilir Burak Yediemin Otoparkı 16.500,00 4.950,00 26.08.2026 11:30

5 Otomobil-AB Heçbek 27 ASZ 972 Skoda/Fav 135 L / 1992 Beyaz TMBAEA200N0580477 Tamiri ile kullanılabilir. Burak Yediemin Otoparkı 13.500,00 4.050,00 26.08.2026 13:30

6 Kamyonet-Kapalı Kasa 16 CBD 92 Mitsubishi/L300 Panelvan DLX/2006 Beyaz JMYJNP15V6A001680 Tamiri ile kullanılabilir. Bursa Yediemin Otoparkı 25.000,00 7.500,00 26.08.2026 14:00

7 Kamyonet-Kapalı Kasa 16 BY 699 Mitsubishi/L / L 300 LWB / 1998 Beyaz JMYJNP15VWA003830 Tamiri ile kullanılabilir. Bursa Yediemin Otoparkı 60.500,00 18.150,00 26.08.2026 14:30

8 Minibüs 16 AST 130 Hyundai/H 100/1998 Beyaz NLJFD27APWZ006719 Bakım Onarım ile kullanılabilir Bursa Yediemin Otoparkı 40.000,00 12.000,00 26.08.2026 15:00

9 Otomobil 06 LMB 18 Tofaş-Fiat/Şahin/1993 Kırmızı(Nar Çiçeği) NM4131B0000721074 Tamiri ile kullanılabilir. Bursa Yediemin Otoparkı 17.600,00 5.280,00 26.08.2026 15:30

10 Otomobil 34 KS 0132 Volkswagen/16/2013 Beyaz WVWZZZ16ZEM017795 Tamiri ile kullanılabilir. Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 440.000,00 132.000,00 26.08.2026 16:00

11 Otomobil 16 ARF 79 Tofaş-Fiat/Şahin/1994 Kırmızı(Nar Çiçeği) NM4131B0000917217 Tamiri ile kullanılabilir. Kaan Yediemin Otoparkı 49.000,00 14.700,00 27.08.2026 10:00

12 Kamyonet-Kapalı Kasa 16 LZ 957 Hyundai/Starex/2007 Siyah NLJWVH7JP7Z080140 Tamiri ile kullanılabilir. Onur Yediemin Otoparkı 63.000,00 18.900,00 27.08.2026 10:30

13 Otomobil-AA Sedan 16 MA 3059 Hyundai /Accent Era 1.5 CRDI /2011 Siyah(Metalik) NLHCM41VABZ218096 Tamiri ile kullanılabilir. Onur Yediemin Otoparkı 60.500,00 18.150,00 27.08.2026 11:00

14 Otomobil-AA Sedan 16 AVT 885 Tofaş-Fiat/124 A/1976 Mavi TOFAŞ124A0115631 Tamiri ile kullanılabilir. Ozan Yediemin Otoparkı 23,500,00 7.050,00 27.08.2026 11:30

15 Otomobil-AA Sedan 35 ARU 697 Tofaş-Fiat/Serçe/1988 Mavi(Gök) MSTOFAŞTR09006899 Tamiri ile kullanılabilir. Ozan Yediemin Otoparkı 20.000,00 6.000,00 27.08.2026 13:30

16 Otomobil 16 AOM 560 Mercedes / C 200/ 1994 Gri(Füme-Metalik) WDB2020201F081407 Tamiri ile kullanılabilir. Önder Yediemin Otoparkı 148.000,00 44.400,00 27.08.2026 14:00

17 Minibüs-CA Tek Katlı 16 ANT 093 Volkswagen/Transporter 1.9 TDI LWB/2004 Beyaz WV2ZZZ7HZ4H092378 Tamiri ile kullanılabilir. Ülküm Yediemin Otoparkı 91.000,00 27.300,00 27.08.2026 14:30

18 Elektirikli Motorlu Bisiklet Tescilsiz RKS/-/2020 Kırmızı LR4C3UKOOM9C00497 Hurda değildir Ülküm Yediemin Otoparkı 15.500,00 4.650,00 27.08.2026 15:00

1) Yukarıda cinsi ve nitelikleri belirtilen taşınırlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve tahmini bedel üzerinden Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Muradiye Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur.)

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,

d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,

ihale saatinden önce Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

4) Satışı yapılacak taşınırlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Muradiye Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5) İlanda belirtilen binek otomobillerin ihale bedeli üzerinden %1 oranında KDV, kamyonet, minibüs ve bisikletin ihale bedeli üzerinden %20 oranında KDV, ilandaki tüm araçların ihale bedeli üzerinden ‰5,69 oranında Damga Vergisi ihalenin kesinleşmesine müteakip müşteri tarafından ihale bedeliyle birlikte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

6) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı yerinde görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

7) İlanda bulunan taşıtların teknik uygunluk belgelerinin alınması, tescilinin sağlanması, muayene işlemlerinin yapılması, gerektiğinde tescil kaydındaki şerhlerin kaldırılması, cins değişikliği ve benzeri her türlü işlem ile bu işlemler sırasında ödenmesi gereken vergi, resim, harç, nakliye masrafı ve giderler müşteriye ait olup, bu işlemlerin yasal süreler içerisinde tamamlanmasının takibi müşterinin sorumluluğundadır.

8) İlanın 18'inci sırasındaki Elektirikli Motorlu Bisikletin teknik uygunluğunun sağlanmasına müteakip tescil kaydının müşteri tarafından yaptırılması gerekmektedir.

9) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.

10) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11) İhale bilgileri https://bursa.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.

12) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler 0.224.221 1300 (Dahili-134-136) nolu telefondan da öğrenilebilir.