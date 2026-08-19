“Alihan Kuriş Suç Örgütü” lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in, 2016’da hayatını kaybeden dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan Arden Gıda şirketinin kontrolünü hukuka aykırı biçimde ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Denizolgun’un iki yasal mirasçısından biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun’u şirketten uzaklaştırmak istediği belirtilen Kuriş’in bu girişiminin yargı kararıyla sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş’in, Süleymanlılar cemaati önceki lideri olan ve 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun’un yüzde 90 oranında hissedar olduğu Arden Gıda şirketini, miras ve veraset hukukuna aykırı olarak ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Süleymanlılar cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan Arif Ahmet Denizolgun 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Denizolgun bekar olduğundan tüm malvarlığı 2 yasal varisi olarak erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş’e kaldı.

Alihan Kuriş’in sahte belgeyle Arden Gıda’yı ele geçirme girişimi

Arif Ahmet Denizolgun’un sahibi olduğu şirketler arasında yer alan Arden Gıda, 2004 yılında 7 milyon 450 bin lira sermayeyle kuruldu. Şirket hisselerinin yüzde 90’ı Denizolgun’a, yüzde 5’i Alihan Kuriş’e, kalan yüzde 5’i ise Hilmi Tuna Kuriş’e aitti. Denizolgun’un vefatının ardından şirketteki yüzde 90’lık payın yasal mirasçıları Mehmet Beyazıt Denizolgun ile Ayşe Gülderen Kuriş arasında devredilmesi gerekiyordu.

Ancak Alihan Kuriş ile kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in 1 Aralık 2016’da şirket merkezinde gerçekleştirdiği genel kurulda farklı bir karar alındı. Buna göre Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesi anneleri Ayşe Gülderen Kuriş’e bırakılırken, Mehmet Beyazıt Denizolgun’a geçmesi gereken diğer yüzde 45’lik payın 500 bin lira karşılığında satın alınarak Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit şekilde bölüştürülmesi kararlaştırıldı.

Alt mahkeme davayı reddetti; karar istinafta bozuldu

Arden Gıda’dan bu şekilde tasfiye edilen yasal varis Mehmet Beyazıt Denizolgun olayı yargıda taşıdı. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda 2018’de İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı Mehmet Beyazıt Denizolgun’un, şirketin 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısına itiraz etmeden yargıya başvurduğu için davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Mehmet Beyazıt Denizolgun kararı üst mahkemeye taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’ncü Hukuk Dairesi dosyayı yeniden inceledi ve 8 Ekim 2020 tarihinde birinci derece mahkemenin verdiği kararı bozdu. 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda merkezinde Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş’in yaptıkları toplantıyı hükümsüz sayarak Arden Gıda şirketinin yüzde 45 hissesinin yasal varis olarak Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesine hükmetti.

Alihan Kuriş Arden Gıda’dan ayrıldı

Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesinin mahkeme kararıyla Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesi üzerine Alihan Kuriş, 13 Temmuz 2021 tarihinde Arden Gıda’daki yüzde 5 hissesini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e ve Adem Yüksel’e devrederek Arden Gıda’dan resmiyette ayrıldı.

28 Aralık 2022 tarihinde ise Ayşe Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş de Arden Gıda şirketindeki hisselerini Yusuf Bulut’a devrederek Arden Gıda’dan ayrıldı. Bugün yüzde 53 hissesi Yusuf Bulut’a, yüzde 45 hissesi Mehmet Beyazıt Denizolgun’a ve yüzde 2 hissesi ise Adem Yüksel’e ait olarak görünen Arden Gıda şirketine de Alihan Kuriş’e yapılan operasyon sonrasında kayyım atandı.