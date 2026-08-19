Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10 Aralık 2025 tarihli kararıyla şirketin iflasına karar verilirken, iflas aynı gün saat 15.28’de açıldı. Tasfiyenin ise basit usulde yapılmasına hükmedildi. Söz konusu iflas kararı 30 Haziran 2026 tarihinde kesinleşti.

Bursa İflas Dairesi tarafından yapılan duyuruda, iflas dosyasına yönelik alacak kayıt taleplerinin incelendiği ve alacaklar hakkında karar verildiği bildirildi.

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre hazırlanan sıra cetveli, ilgililerin incelemesine hazır tutuldu.

İlanda, alacağın esasına ve miktarına yönelik itirazların 15 gün içerisinde, iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi’ne yapılabileceği belirtildi. Alacağın sırasına ilişkin itirazların ise 7 gün içerisinde şikâyet yoluyla İcra Mahkemesi’ne taşınabileceği bildirildi.

İFLAS SÜRECİ KESİNLEŞMİŞTİ

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 44678 sicil numarasına kayıtlı olan Yuvam İplik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin iflas sürecine ilişkin işlemler, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından devam ediyor.

Bursa İflas Dairesi, hazırlanan sıra cetvelini ilan ederek alacaklıların yasal süreler içerisinde itiraz haklarını kullanabileceklerini duyurdu.