İnegöl İcra Dairesi’nin 2024/15 İflas sayılı dosyası kapsamında yayımlanan ilana göre, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin 25 Eylül 2024 tarihli kararıyla şirketin iflasına karar verildi. İflasın aynı tarih ve saat 15.00 itibarıyla açıldığı belirtildi.

ALACAKLAR İNCELENDİ

İflas dosyası kapsamında yapılan alacak kayıt taleplerinin incelendiği ve alacaklar hakkında gerekli kararların verildiği bildirildi.

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan ek sıra cetveli, ilgililerin incelemesine hazır tutuldu.

İTİRAZLAR İÇİN SÜRE BAŞLADI

İlanda, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içerisinde, iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi’ne yapılabileceği bildirildi.

Alacağın sırasına ilişkin itirazların ise 7 gün içerisinde şikâyet yoluyla İcra Mahkemesi’ne taşınabileceği belirtildi.

İnegöl İcra Dairesi, sıra cetveline ilişkin ilan ve tebligatın İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında yapıldığını duyurdu.

Şirketin iflas sürecinde ek sıra cetvelinin ilan edilmesiyle birlikte, alacaklılar açısından yasal itiraz süreci de başlamış oldu.