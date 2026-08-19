Sosyal güvenlik işlemlerindeki yoğunluk ve idari gecikmeler nedeniyle emekli aylıklarının bağlanması bazı durumlarda uzayabiliyor. Bu süreçte maddi kayba uğradığını belirten bir sigortalı, mağduriyetinin giderilmesi için dava açtı. Davacı, 13 Temmuz 2018’den itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini ve geçmişe dönük ödenmeyen maaşların en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK’dan tahsil edilmesini istedi.

İlk derece mahkemesi ise sigortalının 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla emeklilik hakkı kazandığına hükmetti. Mahkeme, bu tarihten 1 Nisan 2019’a kadar eksik yatırılan aylıkların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. SGK’nın karara yaptığı istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi ve yerel mahkemenin hükmü geçerli kaldı.

Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emsal maaş kararı

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, dosya üzerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yüksek Mahkeme, usul ve hesaplama yöntemlerindeki eksiklikler nedeniyle kararı bozdu. Kararda, yerel mahkemenin SGK'dan net aylık miktarına ilişkin resmi veri almadan doğrudan bilirkişi raporuna dayanarak hüküm kurması usule aykırı bulundu. Ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019’da yeniden aylık bağlandığı dikkate alınarak, hesaplama döneminin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararın en dikkat çekici ve tüm emeklileri kapsayan bölümü ise faizin başlangıç tarihine ilişkin yapılan düzenleme oldu. Yargıtay, mevcut mevzuat gereğince SGK'ye tahsis ve emeklilik işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal bir süre tanındığının altını çizdi.

Bu doğrultuda, emekli aylığı geç bağlanan bir vatandaş faiz hakkı elde etse dahi, faiz işletilmeye doğrudan emekliliğe hak kazanılan ilk günden itibaren başlanmayacak. Faiz hesaplaması, SGK’ye tanınan 3 aylık yasal bekleme süresinin dolduğu tarihten itibaren geçerli sayılacak.